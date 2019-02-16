Для безпеки Європі необхідна американська присутність, - Чапутович

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Він переконаний, що країни-члени НАТО повинні посилити обороноздатність

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович наголосив на Мюнхенській конференції з безпеки, що євросоюзні члени НАТО повинні зміцнити свої оборонні можливості та збільшити на це фінансові витрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Він зазначив, що підтримує погляди, що країни-члени НАТО повинні посилити обороноздатність, особливо європейські члени Альянсу, і збільшити видатки.

"Ми повинні покращувати нашу оперативну сумісність, аби наші збройні сили могли бути більш ефективними під командуванням НАТО", - додав він.

Чапутович зазначив, що Польща підтримує і буде підтримувати розвиток військової синергії у європейській частині Північноатлантичного альянсу. Водночас він застеріг, що термін "європейська стратегічна автономія" може означати бажання створення самодостатніх сил, незалежних від НАТО, що гарантують світову безпеку.

"Якщо ми пояснимо, що це не те, чого ми хочемо, і що ми хочемо створити синергію у НАТО, то усе гаразд. Але якщо ми починаємо говорити де-факто про створення європейської армії, незалежної від НАТО, то маємо проблему", - вважає Чапутович.

"Аби запобігти загрозам, з якими ми маємо справу в Європі, особливо в Центральній та Східній Європі, нам потрібна американська присутність на європейській землі. Це дуже важливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, посол США у Польщі Жоржет Мосбахер заявила, що США збільшить кількість американських військовослужбовців у Польщі.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті. Міністр не виключив, що у Польщі в майбутньому будуть розміщені ядерні арсенали НАТО.