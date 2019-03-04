США повернули представнику ЄС у Вашингтоні статус держпосла

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео доручив вжити необхідних заходів для відновлення статусу

Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомляє про повернення представникові Європейського союзу у Вашингтоні статусу державного посла. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Зазначається, що відповідні зміни одразу набувають чинності.

"Державний секретар Майк Помпео доручив керівнику протоколу вжити необхідних заходів для відновлення (представникові ЄС у Вашингтоні статусу державного посла, - ред.)", - підкреслюється у заяві.

Зазначимо, що на початку січня Адміністрація президента США Дональда Трампа понизила дипломатичний статус представництва Євросоюзу в США, офіційно не повідомивши про це Брюссель.

Нагадаємо, в лютому Єврокомісія пригрозила негайними заходами в тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп підвищить мита для європейського автопрому.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч зазначив на Мюнхенській конференції з безпеки, що члени НАТО з ЄС повинні зміцнити свої оборонні можливості і збільшити на це фінансові витрати. Він підкреслив, що для безпеки Європі необхідна американська присутність.