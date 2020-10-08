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США і Великобританія засудили оголошення в розшук Тіхановської

Автор: Роман Тверденко

Влада США і Великобританії засудили оголошення в розшук білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської. Вона знаходиться в розшуку в Білорусі та Росії.

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Про це заявили секретар великої Британії у закордонних справах Домінік Рааб, голова комітету Конгресу США з закордонних справ Еліот Енгел.

Рааб заявив, що факт розшуку Тіхановської говорить про намагання "придушити законне інакомислення".

Енгел заявив, що оголошення в розшук білоруської оппозицинерки свідчить про те, наскільки "авторитарні правителі Олександр Лукашенко і Володимир Путін бояться сили демократії". Він також зазначив, що США разом з Канадою та Євросоюзом будуть і далі підтримувати прагнення білоруського народу будувати своє майбутнє та вимагати від Росії поваги суверенітету Білорусі.

Раніше сьогодні МВС Росії пояснило оголошення Тіхановської в розшук. Там зазначили, що проти політика немає кримінальних справ РФ, а оголошення в розшук пов'язано з договорами між країнами СНД.

Вчора сама Тіхановська заявила, що не знає про кримінальні справи проти неї в Білорусі або Росії.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що Росія оголосила Тіхановську в розшук за порушення статті кримінального кодексу.

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Новини України Світлана Тіхановська