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МВС Росії пояснило оголошення Тіхановської у розшук

Москва, Четвер 08 жовтня 2020 15:04
МВС Росії пояснило оголошення Тіхановської у розшук
Фото: Світлана Тіхановська (flickr.com/epp_group_official)
Автор: Роман Тверденко

У міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що проти білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської не відкрито кримінальні справи. Внесення в базу розшуку пов'язане з домовленостями країн СНД.

Про це повідомляє сайт МВС Росії.

У заяві зазначено, що правоохоронні органи РФ не порушували кримінальних справ проти Тіхановської. Поява в базі розшукуваних осіб базується на угодах по обміну інформацією у сфері боротьби зі злочинністю від 2009 року, а також за регламентом щодо здійснення міждержавного розшуку 2015 року.

Вчора сама Тихановская заявила, що не знає про кримінальні справи проти неї в Білорусі або Росії.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що Росія оголосила Тіхановскьку в розшук за порушення статті кримінального кодексу, яку саме в Міністерстві внутрішніх справ РФ не уточнили.

Додамо, що раніше Тіхановська висловлювала бажання зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб дізнатися, чому він підтримує режим Олександра Лукашенка.

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