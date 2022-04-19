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США відмовляться від випробувань протисупутникових ракет

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Вівторок 19 квітня 2022 06:23
США відмовляться від випробувань протисупутникових ракет Фото: Білий дім заборонив проводити випробування протисупутникових ракет (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що вона забороняє випробування протисупутникових ракет Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

За словами представників Білого дому, таке рішення покликане підкреслити надії на встановлення нових норм військових дій в космосі.

Віцепрезидент США Камала Харріс також закликала інші країни взяти на себе аналогічні зобов'язання і працювати разом, щоб зробити це нормою, доводячи, що така ініціатива принесе користь всім країнам.

"Це зобов'язання спрямоване на усунення однієї з найбільш нагальних загроз безпеці і стійкості космосу, про що свідчить проведене Росією в листопаді 2021 року руйнівне випробування протисупутникової ракети прямого зльоту", - йдеться в повідомленні.

Китайська Народна Республіка провела аналогічне випробування у 2007 році.

"Знищення космічних об'єктів шляхом випробувань протисупутникової ракети прямого зльоту є безрозсудним і безвідповідальним", - додали в Білому домі.

Влада США зазначила, що довгоживуче сміття, що утворилося в результаті цих випробувань, тепер загрожує супутникам і іншим космічним об'єктам, які життєво важливі для безпеки всіх країн. Крім того, таке сміття загрожує космонавтам.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується.

Ми також писали про те, що у США спростували публікації про пропозицію Японії приєднатися до оборонного альянсу AUKUS.

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