ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Завербовали через соцсети: военного США обвинили в шпионаже в пользу Китая

Четверг 21 августа 2025 15:06
UA EN RU
Завербовали через соцсети: военного США обвинили в шпионаже в пользу Китая Фото: военного США обвинили в шпионаже в пользу Китая (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Жюри присяжных Сан-Диего штата Калифорния, США, признало 25-летнего матроса виновным в продаже военной информации китайским спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что гражданин США Цзиньчао Вэй служил мотористом на борту десантного корабля USS Essex в Сан-Диего.

Детали дела

По данным следствия, Цзиньчао Вэй завербовали китайские спецслужбы через соцсети в феврале 2022 года. В дальнейшем он некоторое время передавал им данные о корабле, на котором служил, о других кораблях ВМС США, в частности присылая их фотографии, за что получил 12 тысяч долларов. Его задержали в августе 2023 года по обвинению в шпионаже.

В суде были представлены записи его телефонных разговоров, аудиосообщения и электронная переписка с китайским куратором.

Одновременно с ним был арестован его сослуживец, старшина Вэнхэн Чжао, которого в 2024 году признали виновным в шпионаже в пользу Китая за передачу планов военно-морских учений в Тихом океане, оперативных приказов, а также чертежей радиолокационной станции на базе в Окинаве.

Чжао был приговорен к 27 месяцам лишения свободы. Вынесение приговора для Вэя Цзиньчао назначено на 1 декабря.

Напомним, ранее Нидерланды впервые публично приписали кибершпионаж Китаю в 2024 году, когда они заявили, что поддерживаемые государством кибершпионы получили доступ к голландской военной сети в 2023 году.

Также сообщалось, что Китай активизирует усилия по шпионажу за странами Евросоюза. При этом особое внимание уделяется полупроводникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки
Новости
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"