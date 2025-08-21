Завербовали через соцсети: военного США обвинили в шпионаже в пользу Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сообщается, что гражданин США Цзиньчао Вэй служил мотористом на борту десантного корабля USS Essex в Сан-Диего.

Детали дела

По данным следствия, Цзиньчао Вэй завербовали китайские спецслужбы через соцсети в феврале 2022 года. В дальнейшем он некоторое время передавал им данные о корабле, на котором служил, о других кораблях ВМС США, в частности присылая их фотографии, за что получил 12 тысяч долларов. Его задержали в августе 2023 года по обвинению в шпионаже.

В суде были представлены записи его телефонных разговоров, аудиосообщения и электронная переписка с китайским куратором.

Одновременно с ним был арестован его сослуживец, старшина Вэнхэн Чжао, которого в 2024 году признали виновным в шпионаже в пользу Китая за передачу планов военно-морских учений в Тихом океане, оперативных приказов, а также чертежей радиолокационной станции на базе в Окинаве.

Чжао был приговорен к 27 месяцам лишения свободы. Вынесение приговора для Вэя Цзиньчао назначено на 1 декабря.