США не ведуть дискусій про військове вторгнення до Венесуели, - спецпредставник

Спецпредставник США заявив, що США проти застосування військової сили

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что применение военной силы из-за кризиса в Венесуэле не является для Вашингтона предпочтительным сценарием. Об этом сообщает пресс-служба Конгресса США.

По его словам, в администрации не ведутся дискуссии о возможных военных действиях в Венесуэле.

"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких-либо дискуссиях, касающихся военного вторжения", - отметил дипломат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что США рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса. Также Трамп рассказал, что он отклонил просьбу президента Венесуэла Николаса Мадуро о встрече. Свои действия он объяснил тем, что "мы очень далеко зашли в этом процессе".

После этого временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.