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США учат украинских военных использовать меньше боеприпасов, - Politico

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Вашингтон, Среда 15 февраля 2023 03:26
США учат украинских военных использовать меньше боеприпасов, - Politico Фото: США учат украинских военных использовать меньше боеприпасов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США в ходе обучения украинских военных уделяют первоочередное внимание изменению способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Это связано с ростом обеспокоенности по поводу способности западных стран пополнять запасы боеприпасов ВСУ.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

"Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, делая при этом упор на дополнительной подготовке по маневренным боям, чтобы повысить вероятность того, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов", - заявил Остин.

Франция и Австралия также договорились о совместном производстве 155-мм боеприпасов. В прошлом году США также пытались увеличить собственное производство 155-мм снарядов. Позже в Белом доме обязались утроить ежемесячный выпуск снарядов.

Напомним, США озабочены тем, что им не хватит дальнобойных ракет для отражения собственных угроз. Именно по этой причине Украина пока не получит ATACMS.

Также сообщалось, что НАТО планирует попросить своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые сильно истощены из-за войны России против Украины и поставки оружия Киеву.

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