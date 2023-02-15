США учат украинских военных использовать меньше боеприпасов, - Politico

США в ходе обучения украинских военных уделяют первоочередное внимание изменению способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Это связано с ростом обеспокоенности по поводу способности западных стран пополнять запасы боеприпасов ВСУ.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

"Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, делая при этом упор на дополнительной подготовке по маневренным боям, чтобы повысить вероятность того, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов", - заявил Остин.

Франция и Австралия также договорились о совместном производстве 155-мм боеприпасов. В прошлом году США также пытались увеличить собственное производство 155-мм снарядов. Позже в Белом доме обязались утроить ежемесячный выпуск снарядов.