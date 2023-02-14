Politico рассказала, почему США не предоставляют Украине ракеты ATACMS

США озабочены тем, что им не хватит дальнобойных ракет для отражения собственных угроз. Именно по этой причине Украина пока не получит ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам источников издания, во время последних встреч в Пентагоне официальные лица США сообщили представителям Киева, что у США нет запасных армейских тактических ракетных систем, а передача ATACMS снизит запасы и повредит готовности армии США к отражению своих угроз.

Также США обеспокоены тем, что Украина будет использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь по российской территории и что это действительно может стать переходом за красную линию. Однако с начала полномасштабной войны России против Украины Пентагон не проводил переоценку собственных запасов.

"С любым пакетом мы всегда учитываем нашу готовность и свои запасы, обеспечивая Украине то, что ей нужно на поле боя. Существуют другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям", - сказал чиновник из Пентагона.

За последние два десятилетия компания Lockheed Martin выпустила около 4000 ATACMS в разных конфигурациях. Некоторые из этих ракет были проданы странам-союзникам, купившим ракеты для собственных систем залпового огня. Около 600 было выпущено войсками США во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке.

По информации другого собеседника издания, Киев рассматривает идею получения разрешения Вашингтона на покупку ATACMS у страны-союзника, эксплуатирующей это оружие, за средства, предоставленные США в рамках помощи. ATACMS, в частности, находится на вооружении Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Другая проблема по отправке ATACMS – это слишком агрессивный шаг команды Байдена – остается. Но украинские чиновники уже слышали такие аргументы по поводу другого оружия, однако администрация Байдена сменила курс и направила артиллерию, систему противоракетной обороны и танки, пишет издание.

Еще один собеседник Politico, близкий к украинскому правительству, сказал, что в пакете помощи, который Остин объявит на этой неделе после завтрашней встречи в формате Рамштайн, не будет новых видов оружия – самолетов F-16 и ракет ATACMS. Пакет помощи будет сосредоточен на боеприпасах, ракетах ПВО и запасных частях военной техники.

Напомним, бывший министр обороны США Марк Эспер выступил с призывом срочно передать Украине истребители и ATACMS, чтобы поспособствовать контрнаступлению.

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