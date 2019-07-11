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США розширили санкції проти Венесуели

Новини » Політика    11.07.2019 - 21:12
США розширили санкції проти Венесуели
Ілюстративне фото (caracaschronicles.com)

Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуэлы у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели.

Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

За словами глави Міністерства финнсов США Стівен Мнучин, арешт Акости був політично мотивованим і необґрунтованим.

"Мінфін зобов'язується покласти кінець нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами", - підкреслив Мнучин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти кубинської державної компанії Cubametales за імпорт нафти з Венесуели.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй заявили, що під час операцій сил безпеки у Венесуелі було вбито близько 7 тисяч осіб. Чимала кількість з числа загиблих стали жертвами "страти", а ситуації з заарештованими та убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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