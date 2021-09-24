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Росія несе повну відповідальність за закриття місії ОБСЄ на кордоні з Україною, - США

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Відень, П'ятниця 24 вересня 2021 18:02
Росія несе повну відповідальність за закриття місії ОБСЄ на кордоні з Україною, - США Фото: Кортні Австріан, представник США в ОБСЄ (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки критикують Росію за те, що вона блокує продовження місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону. Вашингтон не впевнений, що Росія взагалі має намір виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника США в ОБСЄ Кортні Австріан.

"Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандату цієї Місії є єдиною причиною її закриття. Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов’язань та конструктивної співпраці з Україною", - заявила вона.

Крім того, у заяві Австріан, розміщеній на сайті представництва США в ОБСЄ, йдеться про те, що Вашингтон закликає Росію забезпечити моніторинг вздовж українсько-російського кордону.

"США закликають Росію припинити агресію проти України, зробити свій внесок у мирне врегулювання та виконати свої мінські зобов'язання, дозволивши спостереження за кордоном в тих районах, які перебувають під контролем Росії", - наголосила представник США.

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