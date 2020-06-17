США збільшують військову присутність в Європі, - НАТО

Сполучені Штати планують збільшити військову присутність в Європі, незважаючи на плани щодо скорочення присутності в Німеччині. При цьому поки що Штати не прийняли остаточне рішення про виведення військ з Німеччини.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, під час бесіди міністр оборони США Марк Еспер підтвердив прихильність Америки до безпеки Європи.

"Поки не прийнято остаточне рішення щодо того, коли і як буде виконуватися це скорочення. Присутність США в Європі не обмежується присутністю в Німеччині... США не скорочують свою присутність, навпаки, збільшують його, з часом відбувається певне коригування", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, на початку червня президент США Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

При цьому у Німеччині повідомляли, що поки не отримували підтвердження про виведення американських військових з країни.

Також РБК-Україна писало, що НАТО не планує розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі.