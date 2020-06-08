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Німеччина не отримувала підтвердження про виведення американських військових

Новини » Політика     08.06.2020 - 15:59
Німеччина не отримувала підтвердження про виведення американських військових
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (flickr)

Присутність американських військ у Німеччині служить безпеки НАТО і США

Уряд Німеччини поки не отримала підтвердження з Вашингтона про те, що США планують вивести 9,5 тисячі військовослужбовців з країни. Присутність військ у Німеччині служить безпеки НАТО.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передає Reuters.

При цьому глава оборонного відомства зазначила, що не буде спекулювати на цих повідомленнях про виведення частини контингенту без підтвердження.

"Я не хочу спекулювати на щось, для чого у мене немає підтвердження. Річ у тому, що присутність американських військ у Німеччині служить всій безпеки альянсу НАТО - а значить, і американської безпеки теж. Це та основа, на якій ми працюємо разом", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наказав скоротити кількість військових Сполучених Штатів в Німеччині.

Крім того, у Німеччині розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території країни.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманиявійськові
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