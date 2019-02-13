США збільшать кількість військ у Польщі

Такі дії зумовлені планами США активізувати свою діяльність в Центральній Європі

Посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что США увеличат численность американских военнослужащих в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Financial Times.

Такие действия обусловленные планами США активизировать свою деятельность в Центральной Европе. Посол не уточнила насколько значительным будет увеличение контингента.

"Оно будет значительным, превысить сотни и сотни. Я думаю, что (поляки, - ред.) получают большинство из того, чего хотят", - заметила она.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены ядерные арсеналы НАТО.

РБК-Украина писало, что Польша подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряда представителей администрации президента Дональда Трампа. В мае стало известно, что в Польше готовы заплатить 2 млрд долларов за создание на польской территории постоянной военной базы. В свою очередь РФ выразила обеспокоенность сообщениями о просьбе Польши, сказав, что приближение об'объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.