США повідомили Росію про вихід з Договору про відкрите небо

Сьогодні, 22 травня, Російська Федерація отримала повідомлення від США про вихід з Договору про відкрите небо.

Про це повідомляє росЗМІ.

Як повідомляється, заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков повідомив, що від США прийшло офіційне повідомлення. У документі було заявлено, що уряд США прийняло рішення запустити процедуру виходу з Договору про відкрите небо.

Нагадаємо, Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору про відкрите небо. Пізніше в адміністрації Трампа пояснили це тим, що Росія порушує пакт.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив, коли Вашингтон збирається покинути Договір про відкрите небо. Процес буде тривати пів року.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина спробує переконати уряд США не виходити з Договору про відкрите небо. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що ця угода сприяє безпеці і миру практично по всій північній півкулі.

Разом з тим, радник президента США Роберт О'Брайен заявив, що Росія стежила за Дональдом Трампом у рамках Договору про відкрите небо.