ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай начал военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"

Новина українською →
Суббота 19 августа 2023 07:48
Китай начал военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение" Фото: ВМС Китая (usni.org)
Автор: Владимир Костырин

Военные Китая в субботу, 19 августа, начали воздушное и морское патрулирование и учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань. Это стало реакцией на поездку в США вице-президента острова Уильяма Лая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая в субботу начало совместное воздушное и морское патрулирование и военные учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань", - говорится в публикации.

По словам представителя командования Ши И, патрулирование и учения осуществляются с целью отработки координации военных кораблей и самолетов и "их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространством".

"Будет проверена способность вооруженных сил вести боевые действия в реальных боевых условиях", - заявил он.

Также Ши добавил, что мероприятия военных "служат строгим предупреждением о сговоре сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", с иностранными элементами и их провокациях".

Как отмечает Reuters, перед этим Пекин назвал Лая, который является лидером на президентских выборах в Тайване в 2024 году, "возмутителем спокойствия". Также Китай пообещал принять "решительные меры для защиты национального суверенитета".

Вице-президента Тайваня в Штатах остановился в Нью-Йорке, и через Сан-Франциско вернулся в Парагвай, который дипломатически признает Тайбэй.

Ситуация вокруг Тайваня

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров при этом считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Напомним, что Пекин неоднократно критиковал Вашингтон за взаимодействие с островом, с которым последний не имеет официальных дипломатических связей, в том числе за продажу американского оружия Тайбэю.

Так, недавно министр обороны Китая Ли Шанфу предостерег мир от "игры с огнем" в отношении Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне