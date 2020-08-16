У США помер молодший брат Трампа

Фото: Роберт и Дональд Трамп (The Washington Post)

Йому було 72 роки

Помер молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт. Йому було 72 роки.

Про це повідомив Трамп в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним в хороших відносинах.

"З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його буде дуже не вистачати. ​​Його пам'ять назавжди залишиться в моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром ", - йдеться в короткій заяві Трампа.

Раніше повідомлялося, що Роберт Трамп, в п'ятницю був госпіталізований в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом".

У той же день його відвідав Дональд Трамп.

Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization. Він постійно з'являвся на публіці під час світських раутів в Манхеттені, проте в останні роки він не користувався популярністю