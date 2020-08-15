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У США з серйозним діагнозом госпіталізовано брата Трампа

Нью-Йорк, Субота 15 серпня 2020 01:53
У США з серйозним діагнозом госпіталізовано брата Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США відвідав його в лікарні

Молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, в п'ятницю був госпіталізований в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом". Він тримається в секреті.

Про це повідомляє ABC News.

Глава Білого дому відвідав свого 72-річного брата в лікарні, пробувши у нього близько 45 хвилин, перш ніж відправитися у свій заміський клуб у Нью-Джерсі.

До візиту Трамп повідомив, що його брат знаходиться в лікарні, але не уточнив причину госпіталізації. Він назвав свого брата "чудовою людиною" і зазначив, що має з ним "чудові відносини" протягом довгого часу.

"Сподіваюся, що він буде в порядку. Але зараз йому доводиться туго", - сказав Трамп.

Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization. Він постійно з'являвся на публіці під час світських раутів у Манхеттені, проте в останні роки він не користувався популярністю.

Нагадаємо, раніше радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн інфікувався коронавірусом, тест на COVID-19 показав позитивний результат.

На початку липня стало відомо про зараження коронавірусом радниці президента Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл.

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