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В США умер младший брат Трампа

Вашингтон, Воскресенье 16 августа 2020 07:07
В США умер младший брат Трампа
Фото: Роберт и Дональд Трамп (The Washington Post)
Автор: Инна Собора

Ему было 72 года

Умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт. Ему было 72 года.

Об этом сообщил Трамп в заявлении, опубликованом на сайте Белого дома.

Американский лидер не уточнил причину смерти брата, однако отметил, что был с ним в хороших отношениях.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в коротком заявлении Трампа.

Ранее сообщалось, что Роберт Трамп, в пятницу был госпитализирован в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом".

В тот же день его посетил Дональд Трамп.

Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization. Он постоянно появлялся на публике во время светских раутов в Манхэттене, однако в последние годы он не пользовался популярностью.

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