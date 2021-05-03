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США не йде повністю з Афганістану, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

США не йде повністю з Афганістану. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це йшлося в інтерв'ю у програмі " 60 хвилин" на CBS News.

За його словами, те, що США виводить війська з Афганістану зовсім не означає, що США піде звідти повністю.

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Нагадаємо, Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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