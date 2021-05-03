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США не уходит полностью из Афганистана, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

США не уходит полностью из Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом шла речь в интервью в программе "60 минут" на CBS News.

По его словам, то, что США выводит войска из Афганистана вовсе не означает то, что США уйдет оттуда полностью.

"

Напомним, Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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