США не уходит полностью из Афганистана, - Блинкен

США не уходит полностью из Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом шла речь в интервью в программе "60 минут" на CBS News.
По его словам, то, что США выводит войска из Афганистана вовсе не означает то, что США уйдет оттуда полностью.
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Напомним, Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.
Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.