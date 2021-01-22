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У США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna

Бостон, П'ятниця 22 січня 2021 14:29
У США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В американському Бостоні прибиральник випадково знищив 1 900 доз вакцини від COVID компанії Moderna. Це сталося після того, як він відключив холодильник, в якому вони зберігалися.

Про це пише ABC News.

Повідомляється, що співробітники лікарні виявили, що морозильна з вакциною не працює. В результаті 1 900 доз прийшли в непридатність.

За даними Центру по контролю і профілактиці захворювань, вакцина надходить в лікарні в замороженому вигляді при температурі від -26 до -20. Потім їх можна зберігати в холодильнику при температурі від +2 до +7 протягом 30 днів, перш ніж флакони будуть проколоті.

В клініці уточнили, що біля морозильної камери виявили провод з вилкою, яку від'єднав прибиральник і залишив холодильник відключеним. Також повідомляється, що на даний момент з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna.

Посол України в США Володимир Єльченко розповів, що Київ веде переговори про поставки вакцини фармацевтичних компаній Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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