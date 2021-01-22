ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna

Бостон, Пятница 22 января 2021 14:29
В США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В американском Бостоне уборщик случайно уничтожил 1 900 доз вакцины от COVID компании Moderna. Это произошло после того, как он отключил холодильник, в котором они хранились.

Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что сотрудники больницы обнаружили, что морозильная с вакциной не работает. В результате 1 900 доз пришли в негодность.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина поступает в больницы в замороженном виде при температуре от -26 до -20. Затем их можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 в течение 30 дней, прежде чем флаконы будут проколоты.

В клинике уточнили, что возле морозильной камеры обнаружили провод с вилкой, которую отсоединил уборщик и оставил холодильник отключенным. Также сообщается, что на данный момент выясняют, почему не сработала сигнализация.

Напомним, ранее сообщалось, что в США из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna.

Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что Киев ведет переговоры о поставках вакцины фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты АмерикиВакцинаCOVID-19

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь