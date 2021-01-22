В США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna

Фото: вакцина (РБК-Украина)

В американском Бостоне уборщик случайно уничтожил 1 900 доз вакцины от COVID компании Moderna. Это произошло после того, как он отключил холодильник, в котором они хранились.

Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что сотрудники больницы обнаружили, что морозильная с вакциной не работает. В результате 1 900 доз пришли в негодность.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина поступает в больницы в замороженном виде при температуре от -26 до -20. Затем их можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 в течение 30 дней, прежде чем флаконы будут проколоты.

В клинике уточнили, что возле морозильной камеры обнаружили провод с вилкой, которую отсоединил уборщик и оставил холодильник отключенным. Также сообщается, что на данный момент выясняют, почему не сработала сигнализация.

Напомним, ранее сообщалось, что в США из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna.

Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что Киев ведет переговоры о поставках вакцины фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.