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Має право: у ЄС відреагували на закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID

Брюссель, П'ятниця 22 січня 2021 14:13
Має право: у ЄС відреагували на закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID
Фото: вакцина "Супутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Єврокомісія прокоментувала висновок Угорщиною контракту з Російською Федерацією на постачання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Кожна країна має право купувати будь-які вакцини від коронавірусу для використання виключно на власній території.

Про це під час прес-конференції в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер.

"Якщо країна - член ЄС хоче укласти контракт з виробниками вакцини, які не мають контракту з Єврокомісією і не входять в стратегію ЄС щодо вакцинації, вона має право це зробити", - сказав Кеерсмакер.

При цьому в Єврокомісії відзначили, що будуть наполягати на тому, щоб вакцини відповідали критеріям безпеки та ефективності.

Нагадаємо, Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

На цей час російська вакцина "Супутник V" не була схвалена Європейським агентством лікарських засобів (EMA), проте Росія вже подала документи європейському регулятору для реєстрації.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала Росії допомогу для реєстрації вакцини "Супутник V" в Європейському союзі.

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