У США через турбулентність в літаку постраждали понад 30 осіб

Інцидент стався в літаку рейсу Стамбул - Нью-Йорк

В результате сильной турбулентности в самолете компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью-Йорк пострадали 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел близ аэропорта Нью-Джерси.

По словам представителя администрации аэропорта Стива Коулмана, в результате сильной турбулентности травмы различной степени, среди которых ушибы, порезы и переломы, получили 33 человека. По меньшей мере 28 пострадавших были доставлены в медицинский центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии в результате аварийной посадки самолета Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines погибли 12 человек, находившихся на борту.

Как писало РБК-Украина, 8 марта в американском штате Флорида двухмоторный самолет Piper PA-23-250 упал в озеро Окичоби, в результате аварии погибли пятеро людей. Самолет следовал из аэропорта города Тампа в аэропорт Палм-Бич. Причины аварии устанавливаются.

Ранее, на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот. По словам очевидцев, все выглядело так, будто самолет потерял управление и врезался в здание.