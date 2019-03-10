У Колумбії в результаті аварії літака загинули 12 осіб

Фото: на місці катастрофи в Колумбії (El Tiempo)

Пілот намагався здійснити аварійну посадку, але літак загорівся

У Колумбії в результаті аварійної посадки літака Douglas DC-3 авіакомпанії Laser Airlines загинули 12 людей, що перебували на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Tiempo.

Літак летів з міста Сан-Хосе-дель-Гуав’яре в столицю центрального департаменту Мета - Вільявісенсіо.

В дорозі пілот оголосив про надзвичайну ситуацію і спробував приземлитися в муніципалітеті Сан-Мартін, однак, зі слів очевидців, під час посадки літак загорівся.

В управлінні цивільної авіації Колумбії повідомили, що серед пассажирів літака була мер поселення Тарайра Доріс Лізет Вілегас Чара, її чоловік і дочка.

На місці події працюють рятувальники, причини авіакатастрофи з'ясовуються.

Нагадаємо, 8 березня в американському штаті Флорида двомоторний літак Piper PA-23-250 впав в озеро Окічобі, в результаті аварії загинули п'ятеро людей. Літак прямував з аеропорту міста Тампа в аеропорт Палм-Біч.