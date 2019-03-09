В результаті аварії літака у США загинули 5 осіб

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Причина аварії встановлюється

В результаті аварії літака Piper в Сполучених Штатах Америки (США) загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Miami Herald.

Як повідомляється, у п'ятницю, 8 березня, у американському штаті Флорида двомоторний літак Piper PA-23-250 впав в озеро Окічобі. Літак прямував з аеропорту міста Тампа в аеропорт Палм-Біч.

Зазначається, що на момент інциденту в літаку перебували 5 осіб. В результаті аварії всі люди, які перебували в літаку, загинули.

Наразі причина падіння літака невідома.

Нагадаємо, раніше на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот. За словами очевидців, все виглядало так, ніби літак втратив управління і врізався в будівлю.

Як писало РБК-Україна, в Ірані внаслідок авіакатастрофи рятувального гелікоптера загинули п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталась в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія. Жертвами катастрофи стали троє пілотів та двоє медпрацівників.

Раніше, влада Іспанії заявила, що за 100 кілометрів на північ від Мадриду в результаті аварії легкомоторного літака загинули 2 людини. Обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому.