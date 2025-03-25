США в тупике. Эксперт объяснил, почему Вашингтон переоценил свое влияние на Украину

Что предшествовало

На днях спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что главной проблемой в войне России против Украины является вопрос Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он, ссылаясь на российские фейковые референдумы утверждал, что население этих областей якобы хочет быть в составе РФ.

Что говорит эксперт

По мнению Загороднего, подобные заявления Виткоффа являются проявлением слабости, ведь сейчас США находятся в огромном тупике относительно войны в Украине.

"Они переоценили свое влияние на Украину. Оказывается, что рычагов влияния нет. И они недооценили природу войны. Они думали, что сейчас все "порешаем", что здесь поссорились эти народы неизвестно чего, и давайте по проще пойдем. И ничего не получается", - говорит Загородний.

Он считает, что Виткофф мог дать какие-то обещания президенту США Дональду Трампу по прекращению войны в Украине, однако теперь у политика ничего не получается.

"И судя по его поведению, такое мы уже видели, в 90-е оно быстро закончилось, что "все порешаем", "я там и знаю", "мы там разберемся" и так далее, а ничего не получается. Россияне не хотят идти на то, что предлагают американцы. Американцы не хотят идти на то, что на них давят россияне. В тупике. Прекратить огонь не получается. Россияне выдвигают дополнительные условия", - говорит эксперт.

Именно поэтому Уиткофф начал делать неуверенные заявления о перемирии, ведь становится все очевиднее для всего мира, что через голову Украины и через голову Европы ничего не получается.

Перемирие Украины и России

В начале марта Штаты выступили с предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией. Тогда Украина поддержала эту идею, но Россия не дала прямого согласия. В Кремле высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны. На встрече американской и украинской сторон обсуждались прекращение огня в регионе Черного моря для обеспечения свободного судоходства. А также прекращение атак на украинские порты.

24 марта Штаты продолжили переговоры с россиянами, которые длились 12 часов. После них состоятся дополнительные переговоры с украинской стороной.