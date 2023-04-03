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США на этой неделе отправят новый пакет помощи для Украины, - Кирби

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки на этой неделе планируют отправить в Украину новый пакет помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Что именно войдет в новый пакет, пока не известно.

Однако Кирби отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд. долларов.

В список помощи могут войти высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций, эвакуаторы для выведенной из строя тяжелой технике, такой как танки, и дополнительные снаряды для NASAMS.

Напомним, Украина договорилась с МВФ по поводу четырехлетнего пакета финансирования на 15 млрд долларов.

Кроме того, США намерены передать Украине 7,4 млрд. долларов финансовой помощи к сентябрю 2023 года.

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