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У США в результаті стрілянини в барі загинули три людини

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Огайо, Неділя 23 травня 2021 18:22
У США в результаті стрілянини в барі загинули три людини Фото: в американському штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів (facebook.com/NYPD)
Автор: РБК-Україна

В американському штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів. В результаті інциденту загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина сталася в місті Янгстаун. Поліцейські прибули на місце після повідомлень про стрілянину. Постраждалих госпіталізували. Інформація про їх стан не уточнюється.

Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Раніше в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

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