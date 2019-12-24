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Американця, який воював на Донбасі, відпустили під домашній арешт

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 17:24
Американця, який воював на Донбасі, відпустили під домашній арешт
Фото: Крейг Ленг (RFE/RL)

Суд змінив запобіжний захід

У вівторок, 24 грудня, вінницький апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі української армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook адвоката Ленга Дмитра Моргуна.

Так, суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Ленга затримали влітку 2019 року після того, як він перетнув молдавсько-український кордон. Українські силовики повідомили, що його розшукує Інтерпол. У США його звинувачують у розбої та умисному вбивстві двох людей у штаті Флорида у 2018 році.

Адвокати американця наполягають, що віддавати Ленга в США не можна, тому що він воював як доброволець на Донбасі, а в Сполучених Штатах йому загрожує смертна кара.

Ленг - колишній американський військовий, воював в Іраку та Афганістані. У 2015-му році Ленг приїхав в Україну. Згодом він приєднався до "Правого сектору", і рік провів у зоні ООС. Після змін в українському законодавстві, у 2016 році підписав контракт зі Збройними силами України.

Ленг служив на передовій в районі Світлодарської дуги, але через кілька місяців припинив службу в українській армії.

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