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Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у суду в Вінниці

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 03:50
Американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у суду в Вінниці
Фото: Крейґ Ленґ (radiosvoboda.org)

Колишнього американського військовослужбовця в Штатах підозрюють у подвійному убивстві

Колишній американський військовослужбовець Крейґ Ленґ, котрий у 2015 році брав участь у бойових діях на Донбасі, попросив статус біженця у Вінницькому міському суді. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що суд продовжив на два місяці Крейґа Ленґа до 3 лютого 2020 року. Ленґ, який воював на боці української армії, попросив у суду захисту та статус біженця, пообіцявши не втікати, бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім’ю.

"Крім того, колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров’я. Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві. 8 жовтня суд у Вінниці арештував американця на 60 діб", - уточнили в "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській стався замах на депутата Київради В'ячеслава Соболєва, у результаті загинув син депутата. Згодом заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що один із затриманих, якого підозрюють у замаху на Соболєва, три роки воював на Донбасі.

Раніше, у березні 2019 в Полтаві засудили трьох членів обласного осередку "Правий сектор" за розбійні напади, вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань громадян.

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