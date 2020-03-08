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Справа МН17: в Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 18:14
Справа МН17: в Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України
Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групу від України

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групи від України у справі MH17. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 осіб, продовжено. У Спільну слідчу групу (Joint Investigation Team) входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.

Сьогодні в Амстердамі погоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Нагадаємо, раніше посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що залучення української команди до Спільної групи з розслідування авіакатастрофи малайзійського літака рейсу MH17 не зміниться після відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Як відомо, судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 почнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальну справу щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

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