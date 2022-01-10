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США вимагають від Казахстану скасувати наказ про вогонь на поразку

Автор: Анна Полисученко

Керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс провів брифінг для журналістів. Під час брифінгу він повідомив, що Сполучені Штати закликають уряд Казахстану скасувати наказ "стріляти на поразку" по тих, хто не складе зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Прайса.

На думку представника Держдепу, влада Казахстану має підтримувати порядок і захищати державні інститути, поважаючи при цьому права мирних демонстрантів.

Нагадаємо, що раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дозволив силовикам вести вогонь на ураження при розгоні демонстрацій.

Також Токаєв виключив переговори з "бандитами" і пообіцяв їх знищити.

Раніше ми писали, що Білий дім стурбований наказом президента Казахстану про вогонь на поразку.

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Сполучені Штати АмерикиКазахстанДержавний департамент США