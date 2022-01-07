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Білий дім стурбований наказом президента Казахстану про вогонь на ураження

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Вашингтон, П'ятниця 07 січня 2022 22:35
Білий дім стурбований наказом президента Казахстану про вогонь на ураження Фото: Карін Жан-П'єр, заступник прес-секретаря Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В адміністрації президента США Джо Байден прокоментували придушення протестів у Казахстані. Білий дім стурбований указом президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про вогонь на ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Даний наказ викликає стурбованість, і світ буде слідкувати за порушеннями прав людини. США закликають урядові сили проявляти стриманість при відновленні стабільності", - сказала Жан-П'єр журналістам у п'ятницю, 7 січня.

Нагадаємо, в Казахстані оголошено антитерористичну операцію для придушення масових протестів. Сьогодні Токаєв дозволив силовикам вести вогонь на ураження при розгоні демонстрацій.

Крім того, Токаєв виключив переговори з "бандитами" та пообіцяв їх знищити.

Більше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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