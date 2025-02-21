США давят на Ирак, чтобы возобновить экспорт курдской нефти, - Reuters

Как пишет издание, скорейшее возобновление экспорта из полуавтономного региона Иракский Курдистан помогло бы компенсировать возможное падение экспорта иранской нефти, который Вашингтон пообещал сократить до нуля в рамках кампании Трампа по "максимальному давлению" на Тегеран.

Правительство США заявило, что хочет изолировать Иран от мировой экономики и лишить его доходов от экспорта нефти, чтобы замедлить разработку Ираном ядерного оружия.

Министр нефти Ирака сделал неожиданное заявление в понедельник, что экспорт из Курдистана возобновится на следующей неделе. Это ознаменует конец почти двухлетнего спора, который сократил потоки более 300 тысяч баррелей в день курдской нефти через Турцию на мировые рынки.

Агентство Reuters пообщалось с восемью источниками в Багдаде, Вашингтоне и Эрбиле, столице Иракского Курдистана, которые заявили, что растущее давление со стороны новой администрации США стало ключевой причиной сделанного в понедельник заявления. Все источники, как пишет Reuters, отказались назвать свои имена ввиду деликатности вопроса.

"Иран рассматривает Ирак как жизненно важный для поддержания своей экономики на плаву в условиях санкций. Но Багдад, партнер как Соединенных Штатов, так и Ирана, опасается попасть под прицел политики Трампа по давлению на Тегеран", - сообщили изданию источники.

Трамп хочет, чтобы премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани разорвал экономические и военные связи с Ираном. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что центральный банк Ирака заблокировал еще пять частных банков от доступа к доллару по просьбе Министерства финансов США.

Четыре из восьми источников также сообщили, что заявление Ирака о возобновлении экспорта было поспешным и не содержало подробностей о том, как будут решаться технические вопросы, которые необходимо решить до возобновления поставок.

Иран обладает значительным военным, политическим и экономическим влиянием в Ираке через свои мощные шиитские ополчения и политические партии, которые он поддерживает в Багдаде. Но возросшее давление США происходит в то время, когда Иран ослаблен атаками Израиля на его региональных доверенных лиц.

Контрабанда курдской нефти

С закрытием трубопровода, по которому курдская нефть поступает в турецкий порт Джейхан с 2023 года, контрабанда курдской нефти в Иран на грузовиках процветает. США призывают Багдад ограничить этот поток, сообщили шесть из восьми источников.

В июле агентство Reuters сообщило, что, по оценкам, 200 тысяч баррелей в день сырой нефти по сниженным ценам контрабандой перевозилось из Курдистана в Иран и, в меньшей степени, в Турцию на грузовиках. Источники сообщили, что экспорт оставался примерно на этом уровне.

"Вашингтон оказывает давление на Багдад, чтобы обеспечить экспорт курдской сырой нефти на мировые рынки через Турцию, а не продавать ее по дешевке Ирану", - заявил иракский чиновник нефтяной отрасли, осведомленный о поставках сырой нефти в Иран.

В то время как закрытие турецкого трубопровода привело к росту контрабанды курдской нефти через Иран, в Ираке с момента прихода к власти премьера аль-Судани в 2022 году процветает более крупная сеть, которая, по мнению некоторых экспертов, приносит Ирану и его доверенным лицам не менее 1 млрд долларов в год.

Два представителя администрации США подтвердили, что США обратились к иракскому правительству с просьбой возобновить курдский экспорт. Один из них сказал, что этот шаг поможет смягчить повышательное давление на цены на нефть.

На вопрос о давлении администрации на Ирак с целью разрешить экспорт курдской нефти, представитель Белого дома сказал, что для региональной безопасности важно не только, чтобы курдским партнерам разрешили экспортировать собственную нефть, но и чтобы они помогали удерживать низкие цены на газ.