США давят на ЕС для увеличения финансовой помощи Украине, - FT

Соединенные Штаты оказывают давление на Европейский союз, чтобы он увеличил и ускорил финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена выразили разочарование Брюсселем из-за медленной выплаты европейской помощи Киеву", - говорится в сообщении.

Там просят Брюссель создать "обычный механизм" финансовой поддержки. До этого США часто контактировали с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС о необходимости быстро предоставить Украине обещанную экономическую помощь.

Один из чиновников ЕС заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы подчеркнуть необходимость получения Киевом около 3,5 млрд евро ежемесячно.

"Мы снова призываем всех партнеров Украины быстрее предоставить обещанную помощь Украине, увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов над ссудами", - заявил чиновник, захотевший остаться анонимным.