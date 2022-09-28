США тиснуть на ЄС задля збільшення фінансової допомоги Україні, - FT

Сполучені Штати тиснуть на Європейський союз, аби він збільшив та пришвидшив фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Високопосадовці в адміністрації Байдена висловили розчарування Брюсселем через повільну виплату європейської допомоги Києву", - йдеться у повідомленні.

Там прохають Брюссель створити "звичайний механізм" фінансової підтримки. До цього США часто контактували з Європейською комісією та державами-членами ЄС щодо необхідності швидко надати Україні обіцяну економічну допомогу.

Один з чиновників ЄС заявив, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, аби підкреслити необхідність отримання Києвом близько 3,5 млрд євро щомісяця.

"Ми знову закликаємо всіх партнерів України швидше надати обіцяну допомогу Україні, збільшити свої зобов’язання та віддати пріоритет допомозі у формі грантів над позиками", - заявив чиновник, який захотів залишитись анонімним.