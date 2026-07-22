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США будут тестировать украинские боевые дроны, - СМИ

11:54 22.07.2026 Ср
2 мин
Вашингтон будет экспортировать воздушные, морские и наземные беспилотники
aimg Валерий Ульяненко
США будут тестировать украинские боевые дроны, - СМИ Фото: дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller (SkyFall)
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Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях по поводу нового оборонного партнерства. Эта договоренность позволит экспортировать украинские беспилотники в США для военных испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Корреспондент издания в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника отметил, что документ, подписанный Киевом и Вашингтоном, является первым подобным соглашением между двумя странами в сфере беспилотных систем.

Оно создает формальный механизм для экспорта украинских воздушных, морских и наземных дронов в Соединенные Штаты.

Американские военные смогут запросить конкретные украинские разработки. Беспилотники будут приниматься исключительно для тестирования и оценки, а не для оперативного применения армией США. Результаты этих испытаний могут повлиять на будущие оборонные закупки Пентагона.

Усиливающееся сотрудничество происходит на фоне новой американской инициативы "Доминирование беспилотников", которая должна расширить возможности армии США.

Пока это заявление о намерениях не является контрактом на производство. Однако должностные лица рассматривают ее как первый конкретный шаг, который в перспективе может привести к совместному производству украинских боевых дронов на территории США.

Напомним, американский производитель впервые будет выпускать морские дроны Magura, разработанные и опробованные на войне в Украине.

Кроме того, украинский ударный беспилотник "Лютий" превратили в носителя ракет. Его впервые представили на международной выставке в Англии.

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