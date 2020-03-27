США тісно співпрацюють з Китаєм для подолання коронавірусу, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати Америки та Китай тісно співпрацюють для подоланя пандемії коронавірусу. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на сторінці в Twitter.

За словами Трампа, він провів "дуже гарну" телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якою докладно обговорювалося питання подолання коронавірусу.

"Китай багато пережив і розвинув чітке розуміння вірусу. Ми тісно співпрацюємо. Велика повага", - написав президент США.

При цьому, як пишуть китайські ЗМІ, Пекін очікує від Вашингтону суттєвих заходів для покращення китайсько-американських відносин.

"Китайці щиро сподіваються, що США незабаром контролюватимуть розповсюдження епідемії та зменшать втрати, які коронавірус завдав американському народу", - заявив Сі Цзіньпін під час розмови з Трампом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США обійшли Китай та Італію за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Вночі 26 березня кількість заражених коронавірусом в США перевищила 83 тисячі. Жертвами хвороби стали 1178 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Трамп вже оголосив введення надзвичайної ситуації у 12 американських штатах через спалах коронавірусу. У п'ятницю режим НС було введено у штатах Меріленд, Іллінойс і Міссурі.