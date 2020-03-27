США тесно сотрудничают с Китаем для преодоления коронавируса, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Соединенные Штаты Америки и Китай тесно сотрудничают для преодоления пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на странице в Twitter.

По словам Трампа, он провел "очень хороший" телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которой подробно обсуждался вопрос преодоления коронавируса.

"Китай много пережил и развил четкое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение", - написал президент США.

При этом, как пишут китайские СМИ, Пекин ожидает от Вашингтона существенных мер для улучшения китайско-американских отношений.

"Китайцы искренне надеются, что США вскоре будут контролировать распространение эпидемии и уменьшат потери, которые коронавирус нанес американскому народу", - заявил Си Цзиньпин во время разговора с Трампом.

Напомним, ранее сообщалось, что США обошли Китай и Италию по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Ночью 26 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 83 тысячи. Жертвами болезни стали 1178 человек.

Также РБК-Украина писало, что Трамп уже объявил введение чрезвычайной ситуации в 12 американских штатах из-за вспышки коронавируса. В пятницу режим ЧС был введен в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури.