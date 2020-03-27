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В США вже в 12 штатах оголошено режим НС

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 03:16
В США вже в 12 штатах оголошено режим НС

У США зафіксовано 83 597 випадків зараження, 1178 хворих померли

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штатах Меріленд, Іллінойс і Міссурі через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

В Іллінойсі вже більше 2,5 тисяч випадків коронавірусу і 26 померлих пацієнтів. У Меріленді, який межує зі столицею США Вашингтоном, чотири смерті на 581 зареєстрований випадок. В Міссурі більше 500 випадків і вісім смертей.

Раніше Трамп ввів режим НС у штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія, Айова, Луїзіана, Флорида, Техас, Північна Кароліна і Нью-Джерсі.

Режим НС дозволяє штатам отримувати від федерального уряду вже виділені конгресом кошти. Крім того, Трамп може зняти зі штату його частку в оплаті залучення до ліквідації наслідків НС Національної гвардії, має подвійне підпорядкування - штату і федерального уряду.

Нагадаємо, США вийшли на перше місце за кількістю хворих коронавірусом. У країні зафіксовано 83 597 випадків зараження, 1178 хворих померли, 619 вилікувались.

Китай опустився на друге місце. Там COVID-19 захворіли 81 782 осіб, померли 3291 людина, одужали 74 181 людина.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняти обмежувальні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавіруса, до 12 квітня.

До цього він говорив, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавіруса.

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