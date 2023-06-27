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В США Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком

Фото: авто Tesla на автопилоте врезалось в грузовик (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Автомобиль компании Tesla, работавший в режиме атопилота, врезался в неподвижный грузовик на шоссе в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полиции штата Пенсильвания, в понедельник 26 июня, Tesla двигалась по средней полосе шоссе, когда врезалась в заднюю часть грузовика Freightliner, который был припаркован в той же полосе.

Полиция сообщила, что автомобиль не справился с управлением из-за того, что он был на автопилоте, добавив, что 18-летний водитель обвиняется в неосторожном вождении.

Также регуляторные органы США расследуют серию аварий, когда автомобили Tesla на автопилоте столкнулись с припаркованными автомобилями скорой помощи.

Технология автономного управления Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что компания, вероятно, запустит технологию полного автономного управления уже в этом году и в этой связи рассчитывает получить значительную прибыль.

Технология автопилота в ее нынешнем виде подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и нуждается в контроле со стороны водителя.

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