США и Украина начали новый раунд переговоров в Эр-Рияде, - AFP

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины начали новый раунд переговоров о перемирии с Россией. Встреча проходит в Эр-Рияде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", - сказано в сообщении AFP.
В начале марта Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Это предложение поддержала украинская сторона, но Кремль все еще не дал прямого согласия. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.
В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны. На встрече Киев и Вашингтон обсуждали прекращение огня в регионе Черного моря для обеспечения свободного судоходства и прекращения атак на украинские порты.
А вчера Штаты провели переговоры с россиянами. Их встреча длилась около 12 часов. Впоследствии стало известно, что должны состояться дополнительные переговоры с украинской стороной.
В то же время в администрации президента США Дональда Трампа надеются заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Однако в Вашингтоне не исключают смещения этих сроков.
Сегодня стало известно, что США и Россия готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что содержание заявления пока не раскрывают, американская сторона в Эр-Рияде передала администрации Дональда Трампа оптимистичные сигналы относительно переговоров.
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