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США и Украина представят совместное заявление по итогам переговоров в Джидде, - FT

Джидда, Вторник 11 марта 2025 19:33
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США и Украина представят совместное заявление по итогам переговоров в Джидде, - FT Фото: Украина и США проводят переговоры в Саудовской Аравии (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Украинские и американские чиновники могут позже представить совместное заявление. В нем стороны подведут итоги переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, совместное заявление будет содержать итоги обсуждений, которые должны были касаться украинского предложения о частичном прекращении огня с Россией, а также перспективной сделки с США по минеральным ресурсам Украины.

При этом FT уточняет, что продолжение переговоров завтра, 12 марта, не запланировано.

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские и американские чиновники сегодня, 11 марта, проводят переговоры в Саудовской Аравии. Ключевыми темами являются завершение войны России против Украины, а также отношения Украины и США.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что переговоры начались конструктивно. При этом более подробных деталей он пока не раскрывал.

Переговоры в Джидде проходят после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также решения Вашингтона прекратить военную помощь Украине.

Таким образом, по словам американских чиновников, Вашингтон хочет "надавить" на Украину, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.

Детально о том, как проходят переговоры, - в материале РБК-Украина.

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