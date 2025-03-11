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США та Україна представлять спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді, - FT

Джидда, Вівторок 11 березня 2025 19:33
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США та Україна представлять спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді, - FT Фото: Україна та США проводять переговори у Саудівській Аравії (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Українські та американські чиновники можуть пізніше представити спільну заяву. У ній сторони підведуть підсумки переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, спільна заява міститиме підсумки обговорень, які мали стосуватися української пропозиції про часткове припинення вогню з Росією, а також перспективної угоди зі США щодо мінеральних ресурсів України.

При цьому FT уточнює, що продовження переговорів завтра, 12 березня, не заплановано.

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники сьогодні, 11 березня, проводять переговори в Саудівській Аравії. Ключовими темами є завершення війни Росії проти України, а також відносини України та США.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що переговори почалися конструктивно. Водночас детальніших деталей він поки що не розкривав.

Переговори в Джидді відбуваються після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, а також рішення Вашингтона припинити військову допомогу Україні.

Таким чином, за словами американських чиновників, Вашингтон хоче "натиснути" на Україну, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.

Детально про те, як проходять переговори, - в матеріалі РБК-Україна.

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