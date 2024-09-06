США и Украина работают над заменой ПВО С-300, - Остин

"С помощью нескольких европейских компаний Соединенные Штаты работают с Украиной над разработкой и строительством замены зенитно-ракетной системы С-300 и ракеты воздух-воздух Р-27", - рассказал он.

Кроме того, по словам министра, США также выделили более 200 млн долларов на приобретение критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БПЛА и системы электронной борьбы, которые она так эффективно развернула.

"Наши национальные директора по вооружениям работают в тесном взаимодействии с коалициями возможностей, чтобы удовлетворить эти потребности и ускорить поставки. Поэтому я с нетерпением жду обсуждения путей укрепления оборонно-промышленной базы Украины, а также нашей собственной. Это критический момент. Время важно, особенно накануне зимы. И мы все должны усилить нашу поддержку - и быстро", - призвал Остин.

Что известно про С-300 и ракеты Р-27

С-300 - семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное производство системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 км.

Р-27 - советская управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ "Вымпел". Выпускается компанией "Артем" (Киев) и компанией "Вымпел" (Москва). Эти ракеты - Р-27Т, Р-27Р, Р-27П - предназначены для поражения воздушных целей (высокоманеврированных самолетов, вертолетов и т.п.) в любое время суток в диапазоне высот от 20 м до 25 км с максимальным превышением (унижением) 10 км при скорости целей до 3500 км/ч. Возможен пуск двух ракет по двум целям. Носителями ракет являются самолеты Су-27, Су-33, Су-34, Су-35, МиГ-29, Як-141.