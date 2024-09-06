США та Україна працюють над заміною ППО С-300, - Остін

"За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27", - розповів він.

е критичний момент. Час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку - і швидко", - закликав Остін.

Що відомо про С-300 та ракети Р-27

С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км.

Р-27 - радянська керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності, розроблена підприємством ДержМКБ "Вимпел". Випускається компанією "Артем" (Київ) та компанією "Вимпел" (Москва). Ці ракети - Р-27Т, Р-27Р, Р-27П - призначені для ураження повітряних цілей (високоманеврованих літаків, вертольотів тощо) у будь-який час доби у діапазоні висот від 20 м до 25 км з максимальним перевищенням (приниженням) 10 км при швидкості цілей до 3500 км/год. Можливий пуск двох ракет за двома цілями. Носіями ракет є літаки Су-27, Су-33, Су-34, Су-35, МіГ-29, Як-141.