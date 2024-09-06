У Байдена пытаются сохранить миллиарды долларов помощи Украине до 30 сентября, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке ведет переговоры с Конгрессом о разрешении на использование 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине. Вопрос должен быть согласован 30 сентября, когда истекает конечный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что распоряжение Байдена о сокращении средств (PDA), которое является ключевым компонентом пакета помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов и было принято в апреле, позволяет американскому президенту передавать оборонные товары и услуги с запасов США в ответ на "чрезвычайные ситуации".

Это PDA являлось основным механизмом, который администрация Байдена использовала для доставки оружия в Украину, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что 23 августа в Белом доме объявили о новом пакете оборонной помощи Украине стоимостью 125 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Однако большая часть из 7,8 млрд долл., которые были на PDA согласно подписанному Байденом в апреле законопроекту, не были использованы.

Следовательно, американские чиновники пытались найти способ уберечь оставшиеся 6 млрд долл. от окончания срока действия 30 сентября - то есть конца финансового 2024 года в Штатах.

Как рассказали Reuters близкие к переговорам источники, Государственный департамент надеется добавить расширение полномочий PDA в Резолюцию о продлении. Это краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце во избежание отключения после 30 сентября.

Оптимизм по решению

Сотрудники Конгресса на условиях анонимности в разговоре с представителями западного СМИ высказались о высоких шансах, что решение будет найдено, учитывая сильную поддержку обеих партий в оказании помощи властям Украины.

Также в публикации отмечается, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США, где планирует представить Байдену "план победы".

Также ожидается, что 6 сентября Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по поддержке Украины в формате Рамштайн.

Почему могла замедлиться передача оружия

Сотрудники Конгресса также рассказали, что не совсем понятно, почему в этом году замедлился поток оружия в Украину.

Однако они также выразили мнение, что частично это могло произойти из-за обеспокоенности Пентагона тем, что его собственные запасы вооружения истощаются, поскольку промышленность оружия борется с проблемами цепочки поставок.

При этом депутаты обеих партий, поддерживающих Украину, отмечали важность продления помощи.

Помощь США

Напомним, Конгресс одобрил около 175 миллиардов долларов помощи и военной помощи для Украины и стран-союзников после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Значительная часть этой помощи поступила в форме долгосрочного финансирования оборонного производства США, поскольку Пентагон пытается заменить оборудование, направленное в Украину.

Резервный план

Источники Reuters рассказали, что пока продолжаются переговоры с Конгрессом, администрация Байдена рассматривает резервный план, согласно которому Госдеп сделает важное объявление о PDA до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся 6 миллиардов долларов до истечения срока действия.

В публикации говорится, что согласно этому плану в случае чрезвычайных ситуаций сроки доставки вооружения и оборудования будут продлены, что позволит более постепенную передачу ресурсов для Украины.

По словам помощников Конгресса и официальных лиц администрации США, есть еще один доступный ресурс. Речь идет об около 3 млрд долларов в полномочиях PDA, являющихся результатом бухгалтерской ошибки Пентагона. Эти средства остаются доступными для помощи Украине, а срок действия не истекает.