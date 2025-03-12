США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде, - Fox News

Отметим, что все началось с того, как в феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Кроме того, в последующих заявлениях Трамп намекал на необходимость провести выборы в Украине и однажды заявил, что уровень поддержки Зеленского в стране всего якобы 4%. Но позже, отвечая на вопросы журналистов сказал, что не помнит, что называл президента Украины диктатором и что он в целом мог такое сказать.

О чем говорили США и Украина в Джидде

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, делегации США и Украины говорили о ряде ключевых вопросов. В частности, обсудили: 30-дневный режим прекращения огня с возможностью его продления, восстановление военной поддержки, обмен военнопленными, формирование переговорных груп и не только.

Говоря комплексно, ключевой темой этой встречи было завершение войны в Украине. Подробнее о договоренностях и чего ждать после этих - читайте в материале РБК-Украина.

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